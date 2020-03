Coronavirus: aggiornato a stasera incontro governo-sindacati, focus su testi protocollo sicurezza

- L'incontro tenuto in videoconferenza, a palazzo Chigi, con le associazioni datoriali ed i sindacati in merito alla tutela dei lavoratori dai rischi del Covid-19 è stato aggiornato a questa sera per lavorare sui testi dei protocollo sulla sicurezza. Lo si apprende da fonti sindacali. (Rin)