Speciale energia: Francia, Edf si prepara alla pandemia di coronavirus

- Il gruppo energetico francese Electricité de France (Edf) sta rafforzando le misure di sicurezza delle sue centrali nucleari per far fronte alla pandemia del nuovo coronavirus. Lo scrive l'emittente radiofonica “Europe 1”, ricordando che tre dipendenti sono già stati trovati positivi. Il gruppo ha preparato un “piano di continuità dell'attività” che scatterà nel momento in cui il numero di dipendenti colpiti dal virus dovesse aumentare fino a ridurre il personale al 60 per cento. Il passaggio al terzo stadio della crisi non farà scattare automaticamente il piano. Solamente la direzione dell'impresa potrà decidere di metterlo in pratica. (Res)