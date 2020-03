Speciale energia: Spagna, capacità di generazione da rinnovabili raggiunge il 52 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'anno 2019 ha segnato una svolta nella transizione del sistema elettrico spagnolo. Secondo il rapporto sul sistema elettrico spagnolo 2019 diffuso ieri, 12 marzo, da Red Eléctrica, l'integrazione di 6.528 mw di nuova generazione rinnovabile ha fatto sì che per la prima volta l'energia verde, con il 52 per cento, superi altre tecnologie sulla penisola. L'anno si è chiuso con una cifra record di 104,8 gw di capacità, un aumento che ha collocato l'energia eolica come leader nella potenza installata, con una capacità di generazione totale di 25.255 mw. Il più grande progresso è stato registrato dall'energia solare fotovoltaica, che ha aumentato la sua capacità di generazione installata del 93,2 per cento nel 2019, a 8.623 mw di potenza installata, con l'aggiunta di 4.159 nuovi mw. Alla fine del 2019, la quota rinnovabile sulla penisola ammontava a un totale di 54.457 mw, di cui il 46 per cento è eolico, il 16 per cento è fotovoltaico e il resto (38 per cento) corrisponde ad altre tecnologie rinnovabili. (Res)