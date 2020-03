Coronavirus: di Maio con equipe medici cinesi, presto ci rialzeremo anche noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina si sta rialzando dopo la diffusione dell’epidemia di coronavirus e presto lo faremo anche noi: lo afferma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso della conferenza stampa con il vicepresidente della Croce Rossa cinese, Yang Huichuan, a capo del team di medici cinesi arrivati ieri in Italia e l’ambasciatore cinese a Roma Junhua Li, presso la sede della croce rossa, in via Ramazzini, a Roma. “Il governo è con il servizio sanitario che sta portando avanti questa battaglia”, aggiunge il ministro, confermando che l’Italia non è sola in questo momento.(Liv)