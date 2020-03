Usa: Trump prende nuove misure per velocizzare distribuzione dei test sul coronavirus

- Dopo le pesanti critiche da parte dei repubblicani e dei democratici, l'amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, ha annunciato una serie di provvedimenti per aumentare la disponibilità dei test sul coronavirus. Centinaia di cittadini statunitensi, scrive il "Washington Post", presentano i sintomi della malattia ma non possono sapere se sono effettivamente positivi al coronavirus, visto che mancano i test. La Food and Drug Administration ha creato una linea telefonica di emergenza aperta 24 ore su 24 per i laboratori che hanno problemi ad eseguire i test. I funzionari Usa hanno anche annunciato che avrebbero donato quasi 1,3 milioni di dollari a due società che stanno cercando di sviluppare test rapidi per stabilire se si è affetti da Covid-19 in un'ora. All'inizio di questa settimana, il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo ha annunciato che stava per concludere un contratto con 28 laboratori privati a New York. "Non siamo in grado di affidarci al Cdc o alla Fda per gestire questo protocollo di test", ha affermato il governatore. (Nys)