Energia: ministro russo Novak, al momento non ci sono condizioni per accordo Opec+

- La Federazione Russa potrebbe annullare i tagli alla produzione petrolifera precedentemente disposti nel quadro dell’accordo Opec+ nel prossimo futuro. Lo ha dichiarato oggi il ministro dell’Energia russo, Aleksander Novak, aggiungendo che “il volume produttivo in questione è pari a circa 200 mila barili al giorno”. “Credo che la porzione soggetta a tagli, pari a circa 200 mila barili, potrebbe venire ripristinata”, ha detto il ministro, aggiungendo che “bisognerà valutare una serie di fattori come i costi di investimento”. Parlando con i giornalisti, Novak ha aggiunto che “al momento non ci sono le condizioni per discutere un eventuale rientro nell’accordo Opec+”. (Rum)