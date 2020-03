Coronavirus: Pizzul (Pd), Ats controllino luoghi di lavoro per rispetto regole anti contagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le Ats della Lombardia mettano in campo tutto il personale dedicato alla vigilanza e all'ispezione nei luoghi di lavoro per verificare che siano rispettate le condizioni di sicurezza dei lavoratori di fabbriche, cantieri e supermercati. Abbiamo segnalazioni di mancato rispetto delle misure mentre non ci risulta che le Ats stiano potenziando o dispiegando al meglio i controlli, come invece è necessario fare per contribuire a contenere il contagio." Lo afferma in una nota il capogruppo del Pd in Regione Fabio Pizzul. (Com)