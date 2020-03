India: coronavirus, Modi fa appello alla Saarc a elaborare e confrontare strategie (4)

- Il primo ministro Modi, inoltre, ha parlato per telefono della pandemia di coronavirus sia con l’omologo britannico, Boris Johnson, sia con l’israeliano Benjamin Netanyahu, secondo quanto riferito da un comunicato del ministero degli Esteri indiano. Modi e Jonhson, hanno espresso il desiderio di rafforzare ulteriormente la relazione strategica tra India e Regno Unito e hanno concordato di definire una tabella di marcia per conseguire l’obiettivo. Modi ha ringraziato Johnson per l’invito alla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di Glasgow (Cop-26) e lo ha invitato in India. Anche nel colloquio tra Modi e Netanyahu, oltre all’emergenza sanitaria globale, sono stati toccati temi di interesse bilaterale. (Inn)