Coronavirus: due nuovi casi in Armenia, otto persone contagiate nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità armene hanno confermato due nuovi casi di coronavirus nel paese caucasico, portando così il numero totale dei contagiati a otto persone. Lo ha confermato il ministro della Sanità, Arsen Torosyan, in un messaggio pubblicato sui suoi profili social. “Due delle persone messe in quarantena per aver avuto contatti con il residente di Etchmiatsin a cui è stata confermata la diagnosi sono risultate positive”, si legge nel messaggio del ministro, in cui si aggiunge che “al momento non presentano sintomi particolari e si sentono bene”. (Res)