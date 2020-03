Coronavirus: Bahrein conferma quattro nuovi casi per il virus, contagi salgono a 166

- Il Bahrein ha registrato oggi quattro nuovi casi a causa del coronavirus annunciando un numero totale di contagi nel paese di 166. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Bna”. La diffusione dei casi nel piccolo Stato isola e in generale nei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo sarebbe derivante dal focolaio esploso in Iran che dal 19 febbraio ha registrato oltre 10 mila casi e 514 morti. Il Bahrein, paese a maggioranza sciita ma governato da una monarchia sunnita, ha accusato ieri l'Iran di "aggressione biologica" per aver coperto per settimane la diffusione del virus e per non aver timbrato ai viaggiatori diretti in Bahrein il passaporto, rendendo impossibile comprendere la provenienza. "Con questo comportamento, l'Iran ha permesso alla malattia di viaggiare all'estero e, a mio avviso, ciò costituisce una forma di aggressione biologica che è criminalizzata dal diritto internazionale, poiché ha messo in pericolo la nostra sicurezza e salute e quella degli altri", ha dichiarato il ministro dell’Interno del Bahrein, Sheikh Rashid bin Abdulla al Khalifa. L'Arabia Saudita ha chiuso la scorsa settimana la provincia orientale di Qatif, vietando i viaggi in Iran. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Abbas Mousavi ha negato che non timbrare i passaporti abbia qualcosa a che fare con il coronavirus e ha invitato Riad a evitare di politicizzare l'epidemia.(Res)