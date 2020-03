Coronavirus: Uil Fpl Salerno a pa, tutelare personale addetto a gestione emergenza

- "Le pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, valutino tutti gli accorgimenti da adottare per i servizi pubblici in merito all'emergenza Covid-19". Lo ha dichiarato il segretario della Uil Fpl Salerno, Donato Salvato, sollecitando misure di prevenzione e protezione del personale nella fase del contenimento dell'infezione da Coronavirus. "Queste considerazioni - ha proseguito il segretario Uil Fpl - valgono per tutto il personale addetto alla gestione dell'emergenza e per quello destinato ai servizi di front-office, come ufficiali d'anagrafe e stato civile, assistenti sociali, personale amministrativo, tecnico, centri per l'impiego e camere di commercio, con ricezione del pubblico in ambienti sprovvisti di pareti divisorie. Bisogna provvedere all'adeguamento dei documenti di valutazione del rischio e all'immediata adozione di misure preventive, per gli aspetti logistici, organizzativi-funzionali e ovviamente per individuazione e fornitura dei dispositivi di protezione individuali e collettivi, a tutela degli operatori". Per quanto riguarda i servizi che non rientrano nelle deroghe del decreto emanato dal presidente del Consiglio, Salvato ritiene necessario "consentire celermente l'accesso allo smart working e assicurare la sanificazione periodica degli ambienti di lavoro e la messa a disposizione di dispositivi medici, considerare la possibilità di sospendere le attività interne per le oggettive difficoltà nel mantenimento degli standard di sicurezza». L'imperativo, dunque, è favorire il lavoro agile, «ad eccezione delle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e quelle indifferibili da rendere in presenza", ha concluso Salvato. (Ren)