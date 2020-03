Coronavirus: a Roma riaprono le chiese

- Riaprono le chiese a Roma. Con un decreto del cardinale vicario Angelo De Donatis, è stata disposta la riapertura delle chiese parrocchiali. "La chiesa di Roma, in piena comunione con il suo Vescovo, supremo pastore della chiesa universale, è consapevole del significato simbolico della decisione presa con il predetto decreto" e dispone l'apertura delle "chiese parrocchiali e quelle che sono sedi di missioni con cura d'anime ed equiparate". Restano chiuse, ancora, le chiese non parrocchiali e più in generale gli edifici di culto di qualunque genere. "Restano accessibili - continua il decreto - gli oratori di comunità stabilmente costituite (religiose, monastiche)" per chi ne usufruisce perché residente. L'ingresso invece non sarà ancora consentito ai fedeli che non sono "membri stabili" di queste comunità. (Rer)