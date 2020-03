Siria: appello Unhcr ai milionari italiani per l'emergenza a Idlib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Idlib è in corso "un'emergenza nell'emergenza". L'Agenzia Onu per i rifugiati (Unhcr) chiede aiuto ai cittadini con un patrimonio superiore a 100 milioni di euro per mobilitare subito risorse che possono salvare vite umane. "Considerate una donazione straordinaria per la drammatica escalation dell'emergenza Siria", ha annunciato l'Unhcr, rivolgendosi ai 1700 italiani che hanno un patrimonio superiore a 100 milioni di euro. L'appello vuole accendere i riflettori sulla terribile situazione vissuta da quasi un milione di sfollati siriani, in maggioranza donne e bambini, intrappolati nel conflitto armato in corso nella area di Idlib. L'iniziativa mira, soprattutto, a generare solidarietà da parte di chi è in grado di contribuire in tempi rapidi con risorse economiche che potranno salvare tante vite umane in questa emergenza che sta oggi toccando uno dei suoi picchi più drammatici. Da tempo i filantropi sono importanti attori in tutte le crisi umanitarie e nei contesti dove l'afflusso di risorse ingenti in tempi brevi mette l'Uhcr in condizione di rispondere a bisogni impellenti su larga scala, facendo la differenza tra la vita e la morte per tanti. Già stremati da 9 anni di violenze e messi a dura prova da un inverno molto rigido, migliaia di famiglia non hanno più nulla. Alloggi di emergenza, cibo, coperte e medicinali sono le priorità al momento. Molte persone sono traumatizzate e sono costrette a dormire all'aperto, visto che i campi hanno raggiunto la massima capienza. Neonati e bambini piccoli rischiano di non sopravvivere alla rigide temperature. (segue) (Com)