Siria: appello Unhcr ai milionari italiani per l'emergenza a Idlib (2)

- "In questo momento tutti, indistintamente, ci troviamo a vivere un periodo complicato e di grande preoccupazione per noi stessi, per la salute dei nostri familiari vicini e lontani. Credo siano proprio questi i momenti che ci fanno riscoprire l'importanza della solidarietà e dell'aiuto reciproco. Alla vigilia del nono anniversario del conflitto siriano, migliaia di neonati e bambini siriani rischiano di morire di freddo e di stenti, per questa ragione lanciamo un appello ai cittadini italiani che hanno la possibilità di donare cifre consistenti in tempi rapidi: non possiamo dimenticare i siriani da 9 anni vittime di un conflitto così grave, siamo di fronte a una vera corsa contro il tempo in cui ogni secondo è prezioso per salvare vite umane", commenta Laura Iucci, direttore della raccolta fondi Unhcr Italia. Lanciato pochi giorni fa, l'appello ha fino ad ora generato importanti e concrete risposte. Ma i bisogni restano altissimi, il divario tra esigenze reali e risorse disponibili si sta allargando inarrestabilmente spingendo i siriani verso un baratro di povertà estrema. Da quando il conflitto è iniziato nel marzo 2011, una persona su due è stata costretta, spesso più di una volta, alla fuga. Oggi, quella siriana è la popolazione rifugiata di dimensioni più vaste su scala mondiale. (Com)