Coronavirus: 6 denunce per controlli nel Mantovano

- Durante l’intera giornata di ieri i carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere (Mn) hanno controllato complessivamente 112 veicoli e 123 persone. Sedici sono i denunciati in stato di libertà per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria (art. 650 del Codice Penale). Questo il bilancio del controllo del territorio effettuato allo scopo di far rispettare le norme stabilite con il decreto Legge 8 marzo 2020 per contrastare la diffusione epidemiologica da Covid-19.(Ren)