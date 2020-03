Coronavirus: Spallanzani, 99 pazienti positivi, 15 necessitano di supporto respiratorio

- In questo momento all'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma ci sono, in totale, 99 pazienti positivi al Covid-19, di questi 15 pazienti necessitano di supporto respiratorio. Il loro quadro clinico è stabile o in netto miglioramento per alcuni. I pazienti in osservazione sono 11. Lo riporta il bollettino quotidiano dell'Inmi Spallanzani di Roma.(Com)