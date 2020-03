Coronavirus: Sudafrica, sale a 24 numero dei casi confermati

- In Sudafrica il bilancio dei contagi da nuovo coronavirus è salito a 24 casi. Lo riferisce oggi il ministero della Salute sudafricano in un comunicato, precisando che ai 16 (e non 17 come affermati in precedenza) notificati ieri alle autorità se ne sono aggiunti altri otto nella giornata di oggi. Il Sudafrica è il paese dell'Africa sub-sahariana che ha registrato finora il maggior numero di casi. In totale il numero di contagiati nel continente ha superato i 160 casi. Nei giorni scorsi il presidente Cyril Ramaphosa ha annunciato che un aereo è partito dal Sudafrica in direzione della Cina per rimpatriare 122 cittadini sudafricani residenti a Wuhan. Le 122 persone che saranno rimpatriate fanno parte di un gruppo originario di circa 180 sudafricani residenti a Wuhan che nelle scorse settimane hanno chiesto al governo di Pretoria di poter far ritorno nel loro paese, preoccupati dalla diffusione del virus.In un primo momento Ramaphosa aveva disposto il rimpatrio di 180 persone da Wuhan. (Res)