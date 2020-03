Sanità: Cgil-Fp Cgil, nel Lazio assunzioni straordinarie oltre emergenza covid-19, stop precarietà

- L'emergenza Coronavirus "ha reso evidente la necessità di incrementare il servizio sanitario pubblico nella regione a partire da posti letto e personale. Le 800 assunzioni lampo che sono state annunciate, e che si aggiungono alle 1.000 concordate prima dell'emergenza, non bastano". Lo dichiarano, in una nota, Natale di Cola, segretario Cgil di Roma e Lazio, e Giancarlo Cenciarelli, segretario generale Fp Cgil Roma e Lazio. "Il numero va raddoppiato - aggiungono i sindalisti - programmando per quest'anno almeno 2500 assunzioni di medici, infermieri, operatori socio sanitari e ogni altra figura professionale necessaria, e altrettante per il prossimo, arrivando ad almeno 5000 nuove risorse nel biennio. Se si vuole investire veramente nel sistema sanitario, si deve andare oltre l'emergenza con un vero cambio di passo, superando la precarietà, con un investimento straordinario per rilanciare i servizi. Porteremo oggi al tavolo con la Regione Lazio le nostre richieste: deve essere chiaro l'impegno ad assumere un ingente numero di personale, e ad assumere a tempo indeterminato. Le proposte di lavoro a tempo determinato rallentano le procedure: molti idonei infatti si trovano costretti a rinunciare a contratti a 12 mesi, non rinnovabili a fine emergenza, avendo già un impiego nel privato", proseguono i sindacalisti. (segue) (Com)