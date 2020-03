Sanità: Cgil-Fp Cgil, nel Lazio assunzioni straordinarie oltre emergenza covid-19, stop precarietà (2)

- Natale di Cola, segretario Cgil di Roma e Lazio, e Giancarlo Cenciarelli, segretario generale Fp Cgil Roma e Lazio, proseguono ancora: "Il personale in servizio va tutelato. Sono loro che in prima linea stanno fronteggiando l'emergenza. Non solo gli operatori sanitari e socio sanitari delle strutture pubbliche e private accreditate, ma tutte e tutti i lavoratori del sistema appalti che garantiscono il funzionamento delle strutture, dalle pulizie, ai pasti, alla sanificazione, all'accoglienza e alla sicurezza. Servono protocolli chiari e adeguati dispositivi di protezione. La realtà è che ancora mancano DPI adeguati in molte aziende sanitarie, come guanti, tute, mascherine chirurgiche e FFP2 – FFP3. La carenza di dispositivi mette a rischio la salute di tutti. Secondo le direttive nazionali, regionali e delle singole amministrazioni, chi è venuto a contatto con casi positivi non è sottoposto a tampone: non possiamo accettare che i lavoratori mettano a rischio la propria salute, quella dei propri cari e dei cittadini che continuano ad assistere. Eventuali focolai che isolerebbero decine di infermieri,medici e operatori socio sanitari metterebbero in ginocchio il sistema. Servono subito direttive più stringenti, la priorità è difendere e tutelare la salute di tutti i lavoratori", concludono Di Cola e Cenciarelli. (Com)