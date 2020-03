Russia: coronavirus, introdotto stato di allerta a San Pietroburgo

- A causa della minaccia della diffusione del coronavirus a San Pietroburgo, le autorità locale hanno deciso di introdurre lo stato di allerta. Questo quanto si apprende dal sito web dell'amministrazione comunale di San Pietroburgo. Lo stesso regime sarà introdotto nella vicina regione di Leningrado. Nel comunicato non è tuttavia specificato il momento in cui il regime speciale entrerà in vigore. Il numero dei partecipanti agli eventi di massa sarà limitato, al pari della misure introdotte dalla città di Mosca e dalla regione circostante. (Rum)