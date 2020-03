Iraq: proteste dopo i raid, convocati gli ambasciatori di Stati Uniti e Regno Unito

- Il ministero degli Esteri dell’Iraq ha convocato gli ambasciatori di Stati Uniti e Regno Unito a Baghdad per protestare formalmente contro i raid condotti la scorsa notte dalle forze aeree Usa contro obiettivi delle Unità di mobilitazione popolare (Pmu), le milizie irachene a maggioranza sciita allineate all’Iran e protagoniste negli scorsi anni della vittoria militare sullo Stato islamico. Lo si legge in una nota della diplomazia di Baghdad al termine di una riunione cui hanno preso parte sottosegretari e consiglieri del dicastero. È di almeno sei morti e undici feriti il primo bilancio provvisorio dei raid aerei effettuati la scorsa notte dalle forze statunitensi, come reso noto il Comando iracheno delle operazioni militari congiunte. (segue) (Irb)