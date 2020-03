Iraq: proteste dopo i raid, convocati gli ambasciatori di Stati Uniti e Regno Unito (2)

- L'azione Usa ha coinvolto in particolare la 19ma divisione dell'Esercito iracheno, il quartier generale del 46ma divisione delle Pmu e il Terzo reggimento di polizia nella provincia di Baqbele. Colpite, in particolare, le aree di Jurf al Nasr, Al Saeedat, Behbehani, l'ex impianto di produzione militare di Ashtar, l'aeroporto in costruzione a Karbala. Secondo l’amministrazione legata all’ayatollah Ali al Sistani, massima autorità dell’Islam sciita in Iraq, almeno un civile è rimasto ucciso nell’attacco e diversi altri sono stati feriti. Le vittime farebbero parte del personale impiegato nella costruzione dell’aeroporto si Karbala. Forti i danni anche alle strutture amministrative e ai servizi all’interno dello scalo. Secondo un comunicato diffuso da Al Sistani, l’aeroporto ha funzioni esclusivamente civili: per questo l’attacco della scorsa notte viene ritenuto “ingiustificato” e i media locali e stranieri sono invitati a documentare “l’aggressione e a osservare la quantità di danni provocati”. (segue) (Irb)