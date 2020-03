Iraq: proteste dopo i raid, convocati gli ambasciatori di Stati Uniti e Regno Unito (3)

- E’ sempre più alta la tensione tra Stati Uniti e Iran in territorio iracheno. Le autorità dell’Iraq hanno dispiegato forze di sicurezza aggiuntive vicino all’ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad, nella Zona verde della capitale, e nelle aree interessate dai bombardamenti statunitensi compiuti nella notte. Lo ha rivelato ad “Agenzia Nova” una fonte irachena vicina al dossier. All’una e quindici ora locale (le 11:30 italiane) gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di attacchi aerei (almeno cinque) in Iraq contro le milizie appoggiate dall'Iran, in risposta al lancio di razzi Katyusha che ha ucciso almeno tre membri della Coalizione anti-Stato islamico di stanza nella base militare di Taji, a nord della capitale Baghdad. Il segretario alla Difesa Mark T. Esper aveva detto che gli autori del bombardamento di Taji non "se la caveranno". (segue) (Irb)