Iraq: proteste dopo i raid, convocati gli ambasciatori di Stati Uniti e Regno Unito (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Naim al-Aboudi, deputato del blocco parlamentare Sadqoun, affiliato al movimento radicale sciita Asa'ib Ahl al-Haq, ha condannato da parte sua “l'attentato americano” contro i gruppi armati iracheni. "L'America può uccidere persone innocenti, ma non sarà in grado di rimanere su questa terra a lungo e si coprirà di vergogna", ha scritto il parlamentare su Twitter. Secondo fonti locali di Karbala, la città sacra per gli sciiti iracheni 112 chilometri a sud di Baghdad, un operaio che stava lavorando al progetto dell'aeroporto di Karbala, in via di costruzione, è morto nei raid statunitensi. Un funzionario dell’aeroporto ha confermato ad “Agenzia Nova” che almeno “tre missili hanno preso di mira il sito in costruzione, uccidendo uno dei lavoratori”. Il bilancio ufficiale delle vittime non è ancora stato reso noto. (segue) (Irb)