Iraq: proteste dopo i raid, convocati gli ambasciatori di Stati Uniti e Regno Unito (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emergenza globale legata alla diffusione del coronavirus non ha dunque sopito le tensioni tra Stati Uniti e Iran. Esse, anzi, sembrano essersi riaccese all’improvviso mercoledì sera, 11 marzo, quando una pioggia di razzi Katyusha è finita nella base militare irachena di Camp Taji, a nord di Baghdad, che ospita forze della Coalizione internazionale contro lo Stato islamico: sono rimasti uccisi due militari statunitensi e un britannico, altri 12 sono stati feriti. Poco dopo l’episodio, le forze statunitensi di stanza nell’area hanno rintracciato un veicolo che montava un sistema lanciarazzi di produzione sovietica e dal quale sarebbero partiti non meno di 36 razzi da 107 millimetri. Di questi, come precisato da una fonte militare statunitense citata dal “New York Times" in forma di anonimato, 18 sarebbero precipitati all’interno della base. L’attacco non è stato rivendicato, ma le ipotesi degli osservatori internazionali sono confluite subito sulla galassia di milizie sciite irachene allineate all’Iran. (Irb)