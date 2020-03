Coronavirus: Fd'I, dotare di dispositivi protezione operatori Protezione civile

- Ci giungono diverse segnalazioni da operatori di protezione civile "che sarebbero incaricati dalle Amministrazioni comunali e regionale di varie incombenze tra cui quella di recarsi nelle abitazioni di persone anziane per consegne anche di farmaci senza dotare gli stessi dei necessari dispositivi di protezione individuali quali ad esempio le mascherine". Lo dichiarano, in una nota, gli esponenti di Fratelli d'Italia Fabrizio Ghera capogruppo alla regione Lazio, Francesco Figliomeni vice presidente dell'Assemblea Capitolina e Mauro Gallucci delegato Fdi Roma alla protezione civile. "Effettuare tali attività - aggiungono - specie se a favore di persone anziane che sono maggiormente esposte al contagio, senza avere questi fondamentali dispositivi di protezione è veramente rischioso sia per gli operatori ma soprattutto per le persone che si cerca di aiutare. Invitiamo le amministrazioni a guida 5 Stelle e Pd, che insieme al Governo stanno gestendo questa emergenza con grande approssimazione e confusione, a provvedere immediatamente a dotare il personale operante dei necessari D.P.I. anche al fine di evitare ulteriormente il contagio delle persone". (Com)