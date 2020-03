Coronavirus: Spallanzani, potenziamento posti terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto Spallanzani sta provvedendo a potenziare il numero dei posti letto, in particolare i posti letto di terapia intensiva, per accogliere il maggior numero possibile di pazienti, anche in una logica di rete regionale di cui il nostro Istituto è Hub. Lo riporta il bollettino quotidiano dell'Inmi Spallanzani di Roma. (Com)