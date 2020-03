Romania: fatturato settore industriale aumentato del 6 per cento a gennaio

- Il fatturato del settore industriale è aumentato nel mese di gennaio del 6 per cento rispetto al medesimo mese dello scorso anno mentre rispetto a dicembre il dato è cresciuto dello 0,6 per cento. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica della Romania in un comunicato. La crescita più significativa è stata registrata nel settore manifatturiero (+1,7 per cento), mentre l'industria estrattiva ha registrato un calo del 20,2 per cento. Inoltre, nel periodo analizzato, sui grandi gruppi industriali, una crescita del fatturato è stata registrata nel comparto dei beni intermedi (+12,2 per cento), dei beni durevoli (+5,5 per cento) e dei beni capitali (+1,1 per cento). Dei cali sono stati registrati nel settore dei beni di consumo (-10,4 per cento) e nel settore dell'energia (-8,4 per cento).(Rob)