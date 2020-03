Coronavirus: tra 72 ore apre Covid-hospital 2 a Roma, investimenti finanziati da Eni

- Mancano sole 72 ore all'apertura del Columbus Covid-hospital 2, l'ospedale allestito nei locali dell'ex clinica Columbus a tempo di record dallo staff tecnico della Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs per fornire nuove importanti armi a Roma, alla Regione Lazio e al Paese per contrastare l'epidemia da coronavirus. Da lunedì 16 marzo saranno attivi e operativi i primi 21 posti letto di terapia intensiva e 28 posti letto singoli dedicati alle degenze ordinarie e avverrà il trasferimento dei primi pazienti contagiati da covid19 al momento ricoverati in aree protette presso il Policlinico Gemelli. E oggi, in contemporanea con la conferma dell'apertura del Covid-hospital 2, il presidente della Fondazione, Giovanni Raimondi, ha annunciato la partnership con Eni Spa che con un contributo straordinario sosterrà tutti gli investimenti necessari per l'allestimento dell'ospedale dedicato al contrasto del virus. (segue) (Rer)