Cina-Usa: rapporto, la situazione dei diritti umani si sta deteriorando negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha oggi pubblicato un rapporto sulle violazioni dei diritti umani negli Stati Uniti. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Intitolato "Il registro delle violazioni dei diritti umani negli Stati Uniti nel 2019", il rapporto afferma che i fatti dettagliati nel documento mostrano che "negli ultimi anni, specialmente dal 2019, la situazione dei diritti umani negli Stati Uniti è stata scarsa e in peggioramento". Il rapporto è stato pubblicato dall'Ufficio informazioni del Consiglio di Stato sulla base di dati pubblicati, rapporti dei media e risultati della ricerca. Il rapporto inizia citando il segretario di Stato degli Stati Uniti, Mike Pompeo, in un discorso del 15 aprile 2019: "Abbiamo mentito, ingannato, rubato [...]. Ti ricorda la gloria dell'esperimento Usa". La parte cinese sottolinea che "le osservazioni dei politici statunitensi hanno completamente rivelato la loro ipocrisia di adottare doppi standard in materia di diritti umani e di usarli per mantenere l'egemonia". (segue) (Cip)