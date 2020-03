Cina-Usa: rapporto, la situazione dei diritti umani si sta deteriorando negli Stati Uniti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Composto da sette capitoli, il rapporto illustra dettagliatamente fatti sulle violazioni dei diritti umani negli Stati Uniti rilevanti per i diritti civili e politici, i diritti sociali ed economici, la discriminazione subita dalle minoranze etniche, la discriminazione e la violenza contro le donne, le condizioni di vita dei gruppi vulnerabili e gli abusi subito da migranti, nonché violazioni dei diritti umani negli Stati Uniti in altri paesi. "Gli Stati Uniti sono un paese con la peggiore violenza armata al mondo", si legge nel rapporto. I dati riportati parlano di un totale di 39.052 persone morte a causa della violenza legata alle armi negli Stati Uniti nel 2019, mentre una persona viene uccisa con una pistola negli Stati Uniti ogni 15 minuti, prosegue il documento. La polarizzazione della ricchezza negli Stati Uniti ha toccato un massimo di 50 anni nel 2018, afferma il rapporto. Nel 2018, il dieci per cento più ricco deteneva il 70 per cento della ricchezza totale. Il 50 per cento inferiore ha visto sostanzialmente zero guadagni netti di ricchezza negli ultimi 30 anni, spiega il rapporto. (segue) (Cip)