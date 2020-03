Cina-Usa: rapporto, la situazione dei diritti umani si sta deteriorando negli Stati Uniti (3)

- Per quanto riguarda la discriminazione subita dalle minoranze etniche negli Stati Uniti, il rapporto afferma che la struttura politica e l'ideologia della supremazia bianca negli Usa hanno fatto sì che le minoranze etniche subissero una discriminazione a tutto tondo in vari campi come la politica, l'economia, la cultura e la vita sociale. In merito alla condizione femminile, il rapporto sottolinea che le donne negli Stati Uniti subiscono gravi discriminazioni e violenze; esse hanno 21 volte più probabilità di morire per omicidio con armi da fuoco rispetto alle donne di altre nazioni, aggiungendo che i casi di aggressione sessuale contro le donne continuavano ad aumentare. Un rapporto pubblicato dall'Fbi il 12 novembre 2019 ha mostrato che le forze dell'ordine Usa hanno presentato rapporti nel 2018 riguardanti 7.036 incidenti con pregiudizio singolo, il 57,5 per cento dei quali derivava da un pregiudizio di razza, etnia e origine. Un totale del 46,9 per cento dei reati di crimini d'odio sono stati motivati da pregiudizi contro persone di colore o afroamericani. (segue) (Cip)