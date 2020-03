Cina-Usa: rapporto, la situazione dei diritti umani si sta deteriorando negli Stati Uniti (4)

- A proposito delle condizioni di vita dei gruppi più vulnerabili della società, il rapporto afferma che decine di milioni di bambini, anziani e disabili negli Stati Uniti vivono senza cibo o indumenti sufficienti e affrontano minacce di violenza, bullismo, abusi e droghe. "Il governo degli Stati Uniti non solo ha una volontà politica insufficiente per migliorare le condizioni per i gruppi vulnerabili, ma continua anche a tagliare i relativi progetti di finanziamento", cita il rapporto. Mentre i livelli di estrema povertà in tutto il mondo sono diminuiti drasticamente, il rapporto di povertà dei bambini statunitensi è all'incirca lo stesso livello di 30 anni fa, secondo il rapporto. Il documento mette in evidenza che "sempre più severe e disumane" sono le misure adottate dal governo degli Stati Uniti contro gli immigrati negli ultimi anni, in particolare la politica di "tolleranza zero", che ha causato le separazioni di molte famiglie di immigrati. (segue) (Cip)