Cina-Usa: rapporto, la situazione dei diritti umani si sta deteriorando negli Stati Uniti (5)

- Il rapporto evidenzia che molti bambini immigrati non accompagnati sono stati detenuti in strutture sovraffollate, senza accesso a cure sanitarie o alimentari adeguate e con condizioni igieniche inadeguate e sono stati rilevati gravi abusi nelle strutture di detenzione per gli immigrati, incluso l'iniezione di sedativi, l'uso di manette e la privazione di vestiti e materassi. Gli Stati Uniti hanno anche calpestato i diritti umani in altri paesi e sono stati responsabili di molte catastrofi umanitarie in tutto il mondo, secondo il rapporto. L'embargo economico contro Cuba e le sanzioni unilaterali contro il Venezuela imposte dagli Stati Uniti sono state una violazione massiccia dei diritti umani delle persone in questi paesi, prosegue il documento. Gli Stati Uniti si sono ritirati da numerosi meccanismi multilaterali, tra cui il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e il Patto globale delle Nazioni Unite sulla migrazione, evitando i suoi obblighi internazionali e creando problemi al sistema di governance internazionale. (Cip)