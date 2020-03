Bosnia: ministro Commercio estero, blocco croato dei confini con l'Italia ostacola l'economia

- La decisione delle autorità croate di mettere in quarantena tutte le persone che hanno soggiornato in Italia negli ultimi giorni mette a rischio l'economia bosniaca. Lo ha affermato oggi il ministro del Commercio estero di Sarajevo Stasa Kosarac in una dichiarazione riportata dal sito di informazione "Klix". Kosarac ha ricordato che "l'Italia è il secondo partner nel commercio estero della Bosnia" e la decisione croata "mette in pericolo l'operato delle imprese bosniache, esponendole a ulteriori costi".(Bos)