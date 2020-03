Ucraina: ministero Finanze, bilancio 2020 non verrà rivisto senza nuove previsioni macroeconomiche

- Il ministero delle Finanze dell’Ucraina non rivedrà il bilancio statale per il 2020 senza prima avere a disposizione un aggiornamento delle previsioni macroeconomiche nel paese. Lo ha affermato il ministro delle Finanze ucraino Ihor Umansky, ripreso dall’agenzia di stampa “Unian”. “Non andrei a modificare i parametri del bilancio, in linea generale”, ha detto Umansky, spiegando che il dicastero intende comprendere prima il quadro economico per il prossimo futuro. “Attualmente questa visione non è ancora ben definita, a causa dell’alta volatilità dei mercati finanziari globali e dell’incertezza causata dalla pandemia di coronavirus”, ha proseguito il ministro delle Finanze. Il nuovo rapporto macroeconomico del dicastero dell’Economia è atteso per la prossima settimana, ha aggiunto Umansky. (Res)