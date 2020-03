Coronavirus: Siragusa (M5s), bene Di Maio e Farnesina su sostegno italiani bloccati all'estero

- La deputata del Movimento cinque stelle Elisa Siragusa, eletta nella circoscrizione Estero, dice di apprezzare "molto" il lavoro che sta facendo il ministro Di Maio e tutta l'Unità di crisi della Farnesina "per cercare di far tornare a casa tutti gli italiani che sono all'estero e sono fermi a causa del blocco dei voli in alcuni Paesi". E' fondamentale, sottolinea Siragusa in una nota, "che questi nostri connazionali sentano la vicinanza dello Stato in questo momento difficile". La deputata M5s inoltre aggiunge: "Quella che stiamo vivendo è una crisi sanitaria ed economica che sta imponendo diversi sacrifici agli italiani. C'è chi è costretto a stare a casa, e chi è costretto ad andare al lavoro rischiando ogni giorno la propria incolumità e quella della propria famiglia. C'è poi chi è all'estero e a casa non riesce a tornare. Moltissime segnalazioni arrivano ogni giorno su italiani andati all'estero per lavoro o per vacanza e rimasti bloccati a causa della cancellazione dei voli. La Farnesina li sta seguendo uno ad uno". Per chi si trova all'estero, prosegue Siragusa, "ora più che mai credo sia molto utile scaricare l'applicazione dell'unità di crisi che fornisce informazioni aggiornate Paese per Paese sull'emergenza coronavirus. Consigli e aggiornamenti utili si possono trovare anche sui siti delle ambasciate italiane all'estero. Si possono trovare anche suggerimenti su itinerari alternativi, con scali in altre città, per tornare in Italia. Sono convinta - conclude - che l'Italia, con l'impegno e il senso civico di tutti, saprà tornare il più presto possibile alla normalità dopo questa dura prova". (Com)