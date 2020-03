Coronavirus: Di Maio mostra aiuti giunti dalla Cina, "arriverà anche solidarietà da altri Stati"

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha mostrato in un video sui social network l’arrivo in Italia degli aiuti provenienti dalla Cina, tra cui i primi 40 ventilatori, mascherine e personale medico. “Tanti Stati hanno detto di volerci aiutare”, ha dichiarato Di Maio, precisando che i medici specializzati che hanno affrontato l’emergenza coronavirus in Cina “forniranno informazioni preziose” al personale medico italiano. “Questo è quello che noi definiamo solidarietà, da altri Stati. Sono sicuro che ne arriverà altra di questa solidarietà, stasera non siamo soli, ci sono persone nel mondo che vogliono aiutare l’Italia, Stati che vogliono aiutare l’Italia. In queste ore ne stiamo sentendo molti. Sono sicuro che torneremo a sorridere. Questo non è un paese in cui esiste l’egoismo, ha aiutato altri popoli e riceverà solidarietà da altri popoli”, ha dichiarato il responsabile della Farnesina.(Res)