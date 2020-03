Panama: coronavirus, presidente Cortizo dichiara stato di emergenza

- Il presidente di Panama, Laurentino Cortizo, ha dichiarato lo stato di emergenza per contenere la diffusione della pandemia del coronavirus nel paese, dove al momento si registrano 27 casi e un decesso. “Stiamo facendo fronte alla pandemia sulla base dei protocolli dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dell’Organizzazione panamericana della Salute (Ops)”, ha detto il capo dello stato in un discorso trasmesso alla televisione di stato. La misura permette al governo di sospendere i limiti di deficit fiscale imposti dalla legge, al fine di aumentare la spesa pubblica, effettuare acquisti speciali di emergenza e apre la porta all’uso delle risorse del fondo di risparmio di Panama. Cortizo ha inoltre annunciato una serie di misure per mitigare gli effetti economici della crisi. Tra queste un’iniezione di 1,2 milioni di dollari all’economia attraverso le banche; una proroga del pagamento delle imposte per le imprese, l’eliminazione dei dazi sull’acquisto di articoli per la pulizia e l’igiene personale. (segue) (Mec)