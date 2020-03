Panama: coronavirus, presidente Cortizo dichiara stato di emergenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina, dove si è registrata la prima morte collegata alla Covid-19 e dove ad oggi si contano 31 casi di contagio, è stato tra i primi paesi ad imporre controlli sui viaggiatori in entrata da vari paesi, tra cui l'Italia. Nella notte di ieri il governo argentino ha sospeso per trenta giorni a partire da venerdì 13 marzo tutti i voli provenienti da Europa, Stati Uniti, Cina, Giappone, Corea del Sud ed Iran. Viene inoltre stabilito l'obbligo di isolamento per 14 giorni di tutti i viaggiatori provenienti da queste zone e viene dichiarata l'emergenza sanitaria a livello nazionale per il periodo di un anno. Il governo si riserva attraverso il decreto anche il potere di disporre la chiusura di musei, centri sportivi, sale giochi, piscine e luoghi pubblici, oltre a quella di sospendere spettacoli pubblici ed eventi di massa. La disposizione prevede inoltre l'applicazione di azioni penali contro chi non rispetta l'obbligo di quarantena. (segue) (Mec)