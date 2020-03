Panama: coronavirus, presidente Cortizo dichiara stato di emergenza (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico, dove si registrano ad oggi 16 casi di contagio, sta dando vita a una intensa attività di comunicazione su rischi e misure preventive da adottare, compresa una conferenza stampa quotidiana - notturna - per fare il punto sull'emergenza. Ma il presidente Andres Manuel Lopez Obrador, garantisce che le decisioni verrano prese solo in base a raccomandazioni scientifiche, lasciando "la politica fuori dalla porta". Al momento le autorità non vedono le condizioni per bloccare i voli in entrata. Il paese nordamericano ha confermato di essere ancora nello "scenario 1", che si verifica quando il virus viene rintracciato esclusivamente in persone provenienti da oltre confine. (segue) (Mec)