Panama: coronavirus, presidente Cortizo dichiara stato di emergenza (7)

Il governo della Bolivia, che conta per ora tre casi di contagio, ha disposto la sospensione delle attività scolastiche fino al 31 marzo e dei voli da e per l'Europa a partire da sabato 14, nel tentativo di limitare la diffusione del coronavirus nel paese. Il governo ha anche annunciato la cancellazione degli eventi pubblici con più di mille persone. L'emergenza sanitaria è stata dichiarata anche in Perù, dove sarà in vigore per un periodo di 90 giorni. Il decreto d'urgenza, pubblicato ieri sulla gazzetta ufficiale, include misure di prevenzione e controllo per le istituzioni pubbliche e private responsabili dell'amministrazione di porti, aeroporti e punti di ingresso terrestri. Secondo quanto stabilito, tutte le persone che entrano in territorio nazionale devono presentare una "dichiarazione giurata di salute del viaggiatore". Chi entra nel paese da zone in cui è diffuso il contagio sarà sottoposto a un isolamento di 14 giorni. Anche i mezzi di trasporto pubblici e privati, nonché i luoghi di lavoro pubblici e privati dovranno adottare misure per prevenire la diffusione della malattia. Il paese conta ad oggi 22 casi di contagio.