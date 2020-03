Panama: coronavirus, presidente Cortizo dichiara stato di emergenza (8)

- La Colombia, dove si registrano al momento nove casi, ha ordinato "l'isolamento obbligatorio" per chi viene da Cina, Spagna, Francia e Italia. Il presidente Ivan Duque ha stanziato una linea di credito di 250 miliardi di pesos (circa 58 milioni di euro) a sostegno del settore turistico, tra i più colpiti dalla pandemia del coronavirus. “Speriamo che serva a fare in modo che le aziende che stanno subendo shock per il calo della domanda possano avere accesso alle risorse e superare queste avversità", ha affermato il presidente, parlando in conferenza stampa. Tra le misure annunciate anche la riduzione delle tariffe alle importazioni di beni legati al settore sanitario e dell’aviazione e condizioni speciali per il pagamento delle imposte. (segue) (Mec)