Panama: coronavirus, presidente Cortizo dichiara stato di emergenza (9)

- Per quanto riguarda il Brasile, il paese con il maggior numero di casi nella regione (60), il ministro della Salute, Luiz Henrique Mandetta, ha annunciato che il parlamento è pronto a stanziare fino a 5 miliardi di real (un miliardo di euro) per azioni contro il coronavirus. Le risorse sarebbero destinate alle cure primarie e ospedaliere per rafforzare le azioni contro il virus già in campo. Il virus si propaga anche in Cile dove ad oggi si citando 34 casi accertati di contagio. Ieri il ministro della Salute del Cile, Jaime Manalich, ha dichiarato che il governo si prepara ad affrontare la "fase 3" di "diffusione comunitaria" dell'epidemia di coronavirus nel paese. "Manteniamo per il momento il livello 2 dell'epidemia ma riteniamo che manca poco per il passaggio alla fase 3 di diffusione comunitaria dove non sarà possibile risalire all'origine del contagio", ha dichiarato il ministro anticipando che sono previsti per sabato annunci di nuove misure da parte dell'esecutivo. (segue) (Mec)