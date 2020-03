Coronavirus: Faraone (Iv), più smart working e mascherine di Stato, chi lavora sia protetto

- Il presidente dei senatori di Italia viva Davide Faraone in diretta a "Coffee Break" su La 7, insiste sulle precauzioni per chi lavora ed è in prima linea in questo momento: "Lo ripeto ancora e lo farò fino allo sfinimento : visto che l’Italia non è in Lockdown è assolutamente necessario dotare i lavoratori di un kit sanitario di mascherine e guanti a norma. E poi sanificare, sanificare, sanificare gli ambienti di lavoro, le fabbriche. Vanno osservate tutte le precauzioni sanitarie ed è necessario ricorrere a turni e utilizzare il più possibile lo smartworking". Anche i lavoratori dei call center di Almaviva, ha poi proseguito, "sono in agitazione. Se lo smart working non si fa nel settore dei call center dove diamine si deve fare? E poi ai farmacisti, davvero in prima linea come medici ed infermieri in questa emergenza, consentiamo di svolgere il servizio con i battenti chiusi, come quando si lavora in notturna. Se continuiamo ad ammassare le persone - ha avvertito Faraone - il contagio avrà strada libera. Le aziende non si devono fermare, il virus sì: chi lavora in prima linea in queste ore, che ringraziamo con tutto il nostro cuore, deve essere messo in sicurezza subito". (Rin)