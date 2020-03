Sicurezza: Cremlino, summit membri permanenti potrebbe svolgersi a margine di Assemblea generale Onu

- Una riunione dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti) potrebbe avere luogo a margine della prossima Assemblea generale Onu, in programma a New York in occasione del 75mo anniversario dall'organizzazione. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, al suo consueto briefing con la stampa, aggiungendo che "è ancora troppo presto per dire che la diffusione del nuovo coronavirus avrà un impatto più o meno significativo sui preparativi dell'evento". "Crediamo ci siano prospettive ottime per una riunione del genere, in un momento così importante per tutta l'umanità", ha detto il rappresentante della presidenza di Mosca, aggiungendo che le autorità russe avrebbero notato alcuni segnali che farebbero pensare ad un certo interesse anche da parte del Regno Unito nei confronti della possibilità di organizzare un summit dei membri permanenti.(Rum)