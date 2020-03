Sud Sudan: presidente Kiir nomina nuovo governo di unità nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Sud Sudan, Salva Kiir, ha annunciato la sua nuova squadra di governo di transizione, frutto dell'accordo raggiunto lo scorso 22 febbraio con il leader dell'opposizione armata Riek Machar. La formazione del governo ha richiesto più giorni del previsto a causa di un tira e molla fra Kiir e i gruppi di opposizione che accusavano il presidente di voler mantenere il controllo dei ministeri più importanti. Tra le nomine di spicco, da segnalare quella di Angelina Teny come nuovo ministro della Difesa e di Beatrice Khamis Wani come ministro degli Esteri (prime donne a ricoprire l'incarico), di Paul Mayom come ministro dell'Interno, di Garang Mabiordit come ministro delle Finanze e della pianificazione e di Ruben Madol Arol come ministro della Giustizia e degli affari costituzionali. Quanto alle quote assegnate al Movimento di liberazione del popolo del Sudan all'opposizione (Splm-Io), guidato da Machar, Puot Kang Chol è stato nominato ministro del Petrolio e Manawa Peter Gatkuoth ministro delle Risorse idriche e dell'irrigazione. Per l’Alleanza dell'opposizione del Sud Sudan (Ssoa) Babgasi Joseph Bakasoro è stato nominato ministro del Servizio pubblico e dello sviluppo delle risorse umane e Deny Jock Chagor ministro dell'Istruzione superiore, della scienza e della tecnologia. (segue) (Res)