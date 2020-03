Romania: senatore Pnl positivo al coronavirus, premier Orban in quarantena volontaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore del Partito nazionale liberale romeno (Pnl), Vergil Chitac, è stato trovato positivo al nuovo coronavirus. Ieri, tutti i membri dell'Ufficio permanente del Pnl, forza di governo, compreso il premier Ludovic Orban, si sono incontrati ieri prima del voto di fiducia che era previsto in Parlamento sul governo di Florin Citu. Di conseguenza, tutti i senatori e i deputati liberali che hanno partecipato alla riunione di ieri, andranno in autoisolamento. Orban ha annunciato che anche lui seguirà il protocollo e che oggi non parteciperà alle consultazioni indette dal capo dello Stato per la nomina di un nuovo premier. (Rob)