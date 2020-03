Libia: Noc, perdite per chiusura terminal superano i tre miliardi di dollari

- Le perdite subite dal settore petrolifero libico per la chiusura dei terminal e dei siti petroliferi, in particolare dell'est della Libia, superano i 3 miliardi di dollari. Lo ha annunciato la National Oil Corporation (Noc), che ha confermato in una nota che continua a registrare perdite finanziarie a causa dello stop della produzione di greggio. La compagnia ha aggiunto in una dichiarazione che la chiusura forzata dei giacimenti e dei porti petroliferi ha fatto scendere le quantità di produzione giornaliera a 97.508 barili al giorno. La compagnia ha assicurato di continuare a fornire carburante a tutte le regioni in quantità sufficienti, rilevando che il carburante in alcuni magazzini di stoccaggio sta per esaurirsi, il che potrebbe portare a una carenza di forniture in diverse aree durante la settimana, se il Governo di accordo nazionale (Gna) non effettuerà i trasferimenti finanziari necessari per il conto carburante. La produzione e l'esportazione di petrolio sono state sospese il 17 gennaio scorso, dopo la chiusura da parte delle tribù dell'est, fedeli a Khalifa Haftar, dei campi petroliferi e degli terminal, con la richiesta di una più equa distribuzione della ricchezza. (Lit)