Ucraina: governatore Nbu, escludiamo ipotesi di default

- La Banca nazionale dell’Ucraina (Nbu) non vede al momento ragioni per ipotizzare un default. Lo ha affermato il governatore della Nbu, Yakiv Smolii, ripreso dall’agenzia di stampa “Unian”. “Non vediamo motivazioni allo stato attuale per sviluppi di questo tipo, e non prendiamo in considerazione un’opzione di default per l’Ucraina”, ha detto Smolii. In precedenza, l’agenzia Fitch ha confermato l’outlook “B” per i titoli ucraini. (Res)